Jane Fonda sul suo miglior bacio: "Lui non era ancora famoso"

Jane Fonda è una donna sentimentale e, nonostante abbia baciato sex symbol come Robert Redford, continua a definire quello dato a James Franciscus come il miglior bacio che abbia mai dato e ricevuto. Quello dato a Franciscus, che allora non era ancora famoso, fu anche il primo bacio di Jane Fonda.

Un'immagine che ritrae una giovane Jane Fonda

Durante la sua partecipazione all'ultimo episodio di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l'attrice di 83 anni ha rivelato quale sia stato il migliore bacio mai ricevuto. In occasione del suo lavoro in un magazzino estivo di Hyannis Port, nel Maine, Jane Fonda ha dato il suo primo bacio di sempre a James Franciscus che, anni dopo, sarebbe diventato una star di Mr. Novak. L'attrice ha ricordato: "Mi ero presa una cotta per il direttore, che si chiamava James Franciscus. Un giorno, dopo aver notato il mio comportamento, ha iniziato a camminare verso di me e mi ha baciata. Durante quel bacio, la Terra ha tremato. Non ho mai più ricevuto un bacio del genere".

James Franciscus

Come riportato da People, anche Jimmy Fallon si è sorpreso all'ascolto del racconto dell'attrice e ha espresso il suo stupore: "Wow, che storia incredibile! In un certo senso, è come se anche io avessi appena ricevuto il mio primo bacio". In occasione di una recente intervista su Harper's Bazaar, Jane Fonda ha raccontato di non nutrire più interesse per il sesso. Qualora decidesse di farlo nuovamente, però, vorrebbe avere con sé un ragazzo più giovane.

Come mai intraprendere una nuova relazione? Ecco la risposta di Jane Fonda: "Parte del motivo per cui intraprendo una relazione con un uomo é perché sento che lui potrebbe portarmi su una nuova strada. Sono attratta da persone che possono insegnarmi cose nuove e le cui vite sono diverse dalla mia e, quindi, mi concederei loro per questo".