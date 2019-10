Jane Fonda arrestata a Washington mentre protestava contro i cambiamenti climatici

Jane Fonda è stata arrestata durante una protesta che è in corso a Washington per sensibilizzare sulle tematiche dei cambiamenti climatici nell'ambito di un'iniziativa che ha lanciato da qualche settimana.

Il sito di Variety riporta la notizia in cui si rivela che la star di Grace and Frankie è stata amanettata e presa in custodia durante un evento legato alla campagna ideata da Jane Fonda e chiamata Friday Drill Fridays, che prevede delle proteste organizzate dalla star ogni venerdì nella capitale. L'attrice ha deciso di agire per "chiedere che i nostri leader politici prendano delle decisioni e dimostrino di voler affrontare l'emergenza legata ai cambiamenti climatici che stiamo affrontando".

Eva Malecki, responsabile della polizia di Los Angeles, ha dichiarato: "Oggi la polizia di Washington ha arrestato sedici persone per aver dimostrato in modo illegale sul lato est del Campidoglio".

Jane aveva dichiarato: "Protesterò ogni venerdì, a prescindere che ci sia sole o pioggia, ispirata e animata dall'incredibile movimento creato dai giovani. Non posso più sopportare e lasciare che i politici che abbiamo eletto ignorino - o ancora peggio, sostengano le industrie che stanno distruggendo il pianeta per profitto".

Jane Fonda aveva ammesso che avrebbe rischiato dei problemi legali: "Saremo coinvolti in una disobbedienza civile e saremo arrestati ogni venerdì".