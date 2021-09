Jane Birkin colpita da un ictus, sua figlia Charlotte Gainsbourg lascia Venezia 78

Jane Birkin è stata recentemente colpita da un ictus e, per questo motivo, ha dovuto annullare la sua partecipazione al festival del cinema americano in corso a Deauville, in Francia. Conseguentemente la figlia, Charlotte Gainsbourg, ha deciso di abbandonare Venezia 78 questa mattina: l'attrice era appena arrivata in laguna per la presentazione di Sundown di Michel Franco.

Charlotte Gainsbourg in Due volte lei

Le condizioni della Birkin, attrice e cantante settantaquattrenne che per 12 è stata legata sentimentalmente a Serge Gainsbourg, a quanto pare, stanno migliorando. In Francia Jane avrebbe dovuto promuovere un documentario sulla propria vita realizzato proprio da Charlotte.

Secondo quanto dichiarato da varie testate giornalistiche italiane, francesi e statunitensi il malore, che ha colpito qualche giorno fa la ragazza sottile lanciata da Michelangelo Antonioni in Blow Up, è stato definito come una "leggera forma di ictus cerebrale".

Charlotte Gainsbourg in una scena del film L'arte del sogno

Charlotte, la figlia del cantautore francese e dell'attrice britannica nel corso della sua carriera, ha vinto due Premi César, un Prix al Festival di Cannes, un Premio Bodil e un Premio Robert e questo la rende una delle più note e richieste attrici francesi degli ultimi anni.