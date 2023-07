Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg al funerale:'Vedo già il vuoto che si è lasciata alle spalle'

L'attrice Charlotte Gainsbourg ha partecipato al funerale della madre Jane Birkin, scomparsa domenica scorsa all'età di 76 anni. Gainsbourg è intervenuta durante la cerimonia nella chiesa di Saint-Roch con un discorso dedicato alla genitrice, al fianco della sorellastra Lou Doillon e ad altre star del cinema francese come Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Vanessa Paradis, l'attrice britannica Charlotte Rampling e Brigitte Macron, moglie del premier transalpino Emmanuel Macron.

Con la voce rotta dalla commozione, Gainsbourg, che ha girato nel 2021 un documentario dedicato alla madre, Jane by Charlotte, ha dichiarato:"Ora sono orfana. Vedo già il vuoto che si è lasciata alle spalle. È la mia mamma, la nostra mamma". Anche Lou Doillon ha salutato Birkin:"Mamma, grazie per tutte queste avventure, grazie per non essere ordinaria, ragionevole o docile"_.

Il cantante Étienne Daho ha voluto ricordare l'attrice e modella:"Mia Jane, grazie per il tuo talento. La tua bellezza elegante e naturale, il tuo umorismo pungente, macabro e british, hanno accompagnato la nostra cupa adolescenza. Volevamo essere te o Serge [Gainsbourg]. Troverai i tuoi genitori, Kate, Serge, i tuoi amici e i tuoi cani. E ci mancherai terribilmente".

Jane Birkin è morta a Parigi lo scorso 16 luglio.