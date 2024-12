Jamie Lee Curtis su Pamela Anderson: "Nessuno merita nuove opportunità più di lei"

L'attrice Jamie Lee Curtis ha recitato insieme a Pamela Anderson in The Last Showgirl e ha ora spiegato perché ammira la collega.

Jamie Lee Curtis ha recitato accanto a Pamela Anderson nel film The Last Showgirl, diretto da Gia Coppola, e la star ha lodato l'ex star di Baywatch in un intervento pubblicato da IndieWire.

L'attrice ha infatti svelato il motivo per cui ha deciso di recitare nel lungometraggio e perché pensa che la collega meriti nuova attenzione come attrice e l'accoglienza positiva che sta ricevendo.

Le lodi rivolte a Pamela Anderson

Jamie Lee Curtis ha dichiarato: "Ho detto di sì a The Last Showgirl perché Pamela Anderson avrebbe interpretato Shelly. C'è qualcosa di innegabile sul suo talento, la sua grazia e la sua bellezza e, tuttavia, le è stata negata l'opportunità di mostrarci quello che sa fare. Lo sapevo, e Gia lo sapeva, e ora il mondo lo sa".

La star del cinema ha proseguito ricordando che, quando erano al Toronto Film Festival, è stato chiesto alla sua amica e collega perché ha scelto quello script e lei ha semplicemente risposto: "Non avevo mai letto una buona sceneggiatura prima". Jamie ha quindi sottolineato: "Quello dice tutto. Tutto quello deve cambiare ora. Non c'è nessuno che merita di più quell'opportunità rispetto a Pamela Anderson".

Pamela Anderson su The Last Showgirl: "Sono nata per interpretare questo personaggio perché l'ho vissuto"

Curtis ha poi lodato il legame che si è formato tra attrici dichiarando che è qualcosa di potente: "Come ha detto una volta Pamela... 'Ogni donna è uno script'. Beh, il suo è ora uno davvero fottutamente grandioso, uno che merita premi".

Cosa racconta The Last Showgirl

Nel film, scritto da Kate Gersten, Pamela ha la parte di una showgirl che si ritrova senza lavoro dopo che il suo spettacolo chiude i battenti dopo 30 anni. Ormai cinquantenne, la donna fatica a trovare una nuova opportunità. Come madre, inoltre, la donna cerca di riallacciare il rapporto con sua figlia, che è stata a lunga messa in secondo piano.

Nel cast ci sono anche Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Brenda Song, Kiernan Shipka, Billie Lourd e Jason Schwartzman.