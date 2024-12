James Norton e Niamh Algar nel primo trailer della serie drammatica Playing Nice

È stato diffuso il primo trailer di Playing Nice, serie che racconta il devastante errore commesso in un reparto di ostetricia e il terribile dilemma che ne segue.

L'incubo di ogni genitore viene immortalato nella nuova serie Studiocanal Playing Nice, che vede come protagonisti James Norton e Niamh Algar. Lo show segue un terribile errore avvenuto nel reparto di ostetricia di un ospedale. Potete vedere il primo trailer di seguito.

La trama e il cast della serie

In Playing Nice, Norton e Algar sono gli amorevoli genitori Pete e Maddie. La coppia scopre che il loro bambino è stato scambiato alla nascita in seguito a un errore ospedaliero e si trovano di fronte a un terribile dilemma. Vivendo un incubo a occhi aperti, i due vengono catapultati nel mondo dell'altra coppia: Miles (James McArdle) e Lucy (Jessica Brown Findlay). All'inizio sembra che tutti e quattro siano d'accordo su una soluzione, ma presto diventa chiaro che sono in gioco motivi nascosti.

Basato sul romanzo di JP Delaney e adattato da Grace Ofori-Attah, Playing Nice è stato uno dei film più venduti da Studiocanal al MIPCOM e proviene dalla Rabbit Track Pictures di Norton e Kitty Kaletsky, sostenuta da Banijay.

Norton ha definito il progetto qualche settimana fa come "un thriller psicologico, più psicologico che thriller". La serie è una produzione di Studiocanal e Rabbit Track. Kaletsky, Norton e Joe Naftalin, con Isobel Carter per Studiocanal, fungono da produttori esecutivi.

Kate Crowe dirigerà i quattro episodi che avranno una durata di 60 minuti ciascuno. ITV, che produce anche Playing Nice, sta anche collaborando con Studiocanal per la realizzazione di un dramma d'epoca da parte di un trio di ex showrunner di Grey's Anatomy e del regista di Mr Bates James Strong.

James Norton sarà anche protagonista di Joy, insieme a Thomasin McKenzie. Il film racconterà la storia vera della ricerca che ha portato alla nascita della prima bambina concepita grazie alla fecondazione assistita. Un percorso, durato oltre 10 anni, che ha reso possibile la nascita di Louise Joy Brown attraverso la prospettiva della giovane infermiera ed embriologa Jean Purdy, che ha unito le forze con lo scienziato Robert Edwards e il chirurgo Patrick Steptoe per scoprire come risolvere il problema dell'infertilità.