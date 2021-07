James Gandolfini fu pagato 3 milioni di dollari per non recitare in The Office

James Gandolfini sarebbe stato a un passo dal sostituire Steve Carell in The Office, ma HBO lo ha pagato 3 milioni di dollari per rifiutare l'offerta.

Un recente episodio di Talking Sopranos, il podcast condotto da Michael Imperioli e Steve Schirripa, ha svelato che James Gandolfini sarebbe stato pagato 3 milioni di dollari per rifiutare un ruolo in The Office.

James Gandolfini in una scena del film Welcome to the Rileys

La storia è stata rivelata dai conduttore del podcast all'ospite Ricky Gervais, creatore dell'originale versione inglese di The Office.

"Parlavano di ingaggiare Gandolfini a un certo punto per rimpiazzare Steve Carell, lo sapevi?" ha detto Michael Imperioli.

A quanto pare, molti anni dopo la fine de I Soprano, NBC aveva bisogno di un attore di primo piano per rimpiazzare l'uscita di scena di Steve Carell da The Office.

Schirripa ha aggiunto che NBC aveva offerto a James Gandolfini 4 milioni di dollari per comparire nel ruolo del nuovo capoufficio per una stagione. Ma HBO lo ha pagato 3 milioni per non farlo.

"Jim stava per accettare perché non lavorava da un po' di tempo" ha spiegato Schirripa.

"Così lo hanno pagato per mantenere pura l'eredità de I Soprano?" ha esclamato scherzosamente Ricky Gervais.

