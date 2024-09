James Earl Jones, il ricordo di Mark Hamill, George Lucas e delle altre star: "RIP Papà"

Mark Hamill, Kevin Costner, Octavia Spencer e Colman Domingo sono stati tra le prime voci di Hollywood a rendere omaggio a James Earl Jones dopo la notizia della sua morte dell'attore, avvenuta nella giornata di ieri.

Jones è morto nella sua casa di New York. Aveva 93 anni. La sua carriera ha attraversato mezzo secolo di film, tra cui Il dottor Stranamore, L'uomo dei sogni, la saga di Star Wars e Il re leone. Ha vinto un Oscar onorario ai Governors Awards 2011.

Jones è stato anche un celebre attore teatrale e ha vinto due Tony Award per il suo lavoro in Great White Hope del 1968 e Fences del 1986. Ha vinto inoltre due Emmy, entrambi nel 1991, per le sue interpretazioni in Gabriel's Fire e Heat Wave e anche un Grammy nel 1977; era infatti uno dei pochi detentori dell'EGOT.

Hamill, che ha interpretato Luke Skywalker, figlio del Darth Vader di Jones in Star Wars, è stato uno dei primi a commentare la notizia, scrivendo sui social media: "#RIP papà".

In seguito, anche il creatore di Star Wars George Lucas ha onorato Jones, definendolo un "attore incredibile, una voce unica sia nell'arte che nello spirito. Per quasi mezzo secolo è stato Darth Vader, ma il segreto di tutto questo è che era un bellissimo essere umano. Ha dato profondità, sincerità e significato a tutti i suoi ruoli, tra i più importanti quello di marito devoto della compianta Ceci e di padre di Flynn. James mancherà a molti di noi... amici e fan".

Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm, ha definito Jones "uno degli attori più versatili e talentuosi del nostro tempo, con il suo lavoro iconico in tutto il cinema, il palcoscenico e la televisione".

Costner, suo co-protagonista ne L'uomo dei sogni, ha scritto un tributo all'attore poco dopo, scrivendo: "Quella voce roboante. Quella forza tranquilla. La gentilezza che irradiava. Si possono dire tante cose sulla sua eredità, quindi mi limiterò a dire quanto sono grato che una parte di essa includa L'uomo dei sogni. Se l'avete visto, sapete che quel film non sarebbe stato lo stesso con un altro nel suo ruolo. Solo lui poteva portare quel tipo di magia in un film sul baseball e su un campo di grano nell'Iowa. Sono grato di essere stato testimone di questa magia".

Su Instagram, Spencer ha scritto che "la voce e il talento di Jones saranno ricordati per sempre" e che "leggendario non è neanche lontanamente sufficiente a descrivere i suoi ruoli iconici e il suo impatto sul cinema". Domingo ha aggiunto ai tributi una nota in cui afferma che Jones era "un maestro del nostro mestiere. Siamo sulle sue spalle. Ora riposa. Ci hai dato il meglio di te".