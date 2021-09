James Bond: il video di Idris Elba che elogia Pierce Brosnan negli anni '90 è virale

Durante il fine settimana un video degli anni '90 in cui Iris Elba elogia Pierce Brosnan per la sua performance nel ruolo di James Bond è divenuta virale online. Nella clip sono presenti le prime reazioni del pubblico al "nuovo" Bond di Brosnan, GoldenEye, ed il filmato si conclude con le parole dell'aspirante Bond preferito dai fan: Idris Elba.

Elba, parlando di Pierce e della pellicola durante la breve intervista divenuta virale, ha spiegato: "Pierce è davvero bravo. Ha tutto il fascino e l'aspetto che ti aspetti dal personaggio, capisci cosa intendo? È in forma, è forte e bla, bla, bla. Sì, è proprio perfetto secondo me, è tutto come dovrebbe essere."

Per molti anni i fan di James Bond e gli appassionati di cinema in generale hanno fatto pressione affinché Elba interpretasse il ruolo, ma quando fu girato questo video l'attore aveva recitato soltanto in due progetti minori. La ciliegina sulla torta: lo stesso Brosnan, all'inizio di quest'anno, ha detto che Elba sarebbe perfetto per il ruolo.

"Mi viene in mente Idris Elba", ha detto Brosnan durante un'intervista di People Magazine quando gli è stato chiesto chi avrebbe voluto vedere nei panni di James Bond. "Idris è una presenza molto potente e ha una voce perfetta per il ruolo. Sarebbe magnifico. Ma c'è anche Tom Hardy, un uomo che è in grado di trasformarsi in una bestia se necessario, sono entrambi perfetti."