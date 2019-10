James Bond e la regina: Elisabetta II ha ideato la battuta diventata cult

La regina Elisabetta, come svela un nuovo libro, ha ideato la memorabile battuta inserita nel video in cui recita accanto a Daniel Craig in versione 007.

La regina Elisabetta ha avuto un ruolo essenziale nel portare in vita il memorabile video in cui appare accanto a James Bond realizzato per l'apertura delle Olimpiadi di Londra 2012. Nuovi retroscena su quello spot, infatti, sono trapelati da un libro di imminente pubblicazione.

La sovrana britannica, secondo quanto rivelato da un nuovo libro, è stata felice di accettare di apparire nel filmato creato per l'evento sportivo, accogliendo l'invito dei responsabili dell'evento sportivo, ma aveva una sola richiesta.

Angela Kelly, stilista ed ex responsabile degli abiti indossati dalla regina, ha raccontato in un libro in cui racconta la sua esperienza a palazzo come Elisabetta II, che aveva 86 anni nel 2012, ha accettato immediatamente di recitare accanto a Daniel Craig, l'interprete dell'agente 007, ma a condizione di poter pronunciare la battuta "Buona sera, signor Bond".

Il video, che mostra l'incontro tra la sovrana e l'iconico agente segreto, è poi diventato in brevissimo tempo un cult ed è entrato nella storia della televisione.