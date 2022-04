James Bond: Liam Neeson rivela di essere stato preso in considerazione per il ruolo dell'agente 007

Durante un'intervista Liam Neeson ha rivelato di essere stato preso in considerazione per il ruolo dell'agente 007 di uno dei precedenti capitoli della saga di James Bond.

Liam Neeson ha rivelato di essere stato preso in considerazione per interpretare il ruolo di James Bond: durante il The Rich Eisen Show della NBC, l'attore è stato interrogato a proposito di una serie di indiscrezioni durante il segmento "Celebrity True or False" dello show.

Una di queste domande riguardava proprio il celebre franchise e il giornalista ha chiesto a Neeson se la notizia secondo cui si sarebbe rifiutato di interpretare James Bond in Golden Eye del 1995 fosse effettivamente vera o soltanto uno dei molti rumors sul suo conto che circolano online da svariati anni.

Liam ha risposto dicendo che la voce era falsa prima di fornire una serie di informazioni relative alla genesi di tale indiscrezione, nata prima che Pierce Brosnan fosse scelto per il ruolo. Neeson ha affermato di essere stato uno degli attori che stavano prendendo in considerazione per la parte, specificando che fu contattato anche dai direttori del casting.

Tuttavia, il ruolo ruolo non gli fu mai offerto e l'attore non lo avrebbe comunque accettato, come ha confessato lo stesso Liam Neeson: "Ricordo che la mia defunta moglie, Natasha Richardson, mentre stavamo guardando un dei precedenti capitoli mi disse: 'Liam, se ti offrono un ruolo del genere e tu accetti, sappi che non potremo sposarci.'"