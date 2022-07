James Bond: Jane Seymour: "Tornerei volentieri sul set, mi basterebbe camminare dietro le quinte"

Quando è stata reclutata per recitare nel franchiste di James Bond nei panni di Solitaire in Agente 007 - Vivi e lascia morire, Jane Seymour non aveva idea di cosa aspettarsi: oggi la star ha rivelato che vorrebbe tornare ad interpretare la Bond girl e le sue aspettative sono decisamente ragionevoli.

La Seymour ha recitato con Roger Moore nella pellicola ed è divenuta uno dei personaggi femminili più memorabili della saga. Durante una recente intervista della rivista People, quando le è stato chiesto se le sarebbe piaciuto tornare a recitare nel franchise di 007, ha espresso il suo entusiasmo con le seguenti parole:

"Certo che mi piacerebbe. Sono sempre stata molto aperta in proposito, ho sempre affermato che sarei felice anche soltanto di camminare dietro le quinte per sentirmi dire da qualcuno: 'Ma quella è Solitaire?' ... Appoggio tutto ciò che ha a che fare con il franchise di Bond. Adoro tutto, i libri sulle Bond Girls o i podcast, qualunque cosa."

Naturalmente, Jane Seymour è felice del suo ruolo nella storia del franchise di James Bond e, tracciando un ulteriore parallelo tra passato e presente, l'attrice ha dichiarato: "Avevo 20 anni quando ho girato il film di James Bond e non avevo idea di cosa stesse succedendo. ... C'è questa confraternita davvero interessante di donne che sono state Bond Girls, il che è divertente di per sé."