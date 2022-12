James Bond: Charlie Cox commenta le voci che lo vedono tra i possibili interpreti dell'agente 007

La ricerca del prossimo James Bond è attualmente in corso e a commentare le indiscrezioni sul casting è ora il turno di Charlie Cox.

L'interprete di Daredevil nel MCU nei prossimi mesi sarà particolarmente impegnato con le riprese della nuova serie prodotta per Disney+, quindi la possibilità che sia in grado di essere interpretare l'agente 007 sembra comunque piuttosto remota.

Durante un'intervista rilasciata a NME, Charlie Cox ha ora dichiarato rispondendo a una domanda sul possibile ruolo di James Bond: "Ma il mio nome è nella lista? Sei la prima persona che sento parlare di questa possibilità".

L'attore ha però aggiunto: "Qualcuno me ne ha parlato l'altro giorno e mi hanno detto che c'erano delle scommesse su chi interpreterà l'agente 007. Poi mi ha detto: 'Non per te, tristemente'".

Charlie è stato però molto onesto commentando l'intera situazione: "La verità è che penso ci siano dei candidati migliori rispetto a me. L'interesse per Bond per me è un po' diminuito con Treason, in più c'è Daredevil. Interpretare un supereroe non è poi così diverso".

Cox ha inoltre ricordato che abitualmente l'agente 007 ha circa 30-40 anni e ha i capelli scuri, proprio come lui: "Penso che dovrebbero fare qualcosa di diverso e penso che tu sappia quello che voglio dire. Sarebbe un momento realmente buono e un'opportunità per farlo".