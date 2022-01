Jake Gyllenhaal star e produttore di Cut & Run

Jake Gyllenhaal sarà il protagonista e produttore di Cut & Run, un nuovo progetto scritto da John Glenn che verrà prodotto da Nine Stories Productions, di proprietà dell'attore, in collaborazione con New Republic Pictures.

Lo studio ha infatti ottenuto i diritti del progetto battendo un'agguerrita concorrenza.

Cut & Run avrà come protagonisti dei ladri che usano dei motoscafi da corsa per attaccare e derubare dei lussuosi yacht. La situazione si complica però quando i ladri si imbattono nel gruppo sbagliato di persone, mettendosi nei guai.

Jake Gyllenhaal collaborerà prossimamente con New Republic anche in occasione di Oblivion Song, l'adattamento della graphic novel di Robert Kirkman di cui sarà protagonista.

John Glenn è autore di numerosi film e serie tv, tra cui Clash of the Titans, Law Abiding Citizen ed Eagle Eye. Nella sua carriera, inoltre ha lavorato con produttori e registri del calibro di Jerry Bruckheimer, Steven Spielberg, Margot Robbie, M. Night Shyamalan e Tony Scott.