Jake Gyllenhaal star di Snow Blind, film tratto dalla graphic novel

Jake Gyllenhaal sembra sia il protagonista di Snow Blind, l'adattamento della graphic novel che avrebbe dovuto inizialmente essere destinato al piccolo schermo e ora, invece, sembra stia venendo sviluppato come un film.

Il progetto tratto dall'opera pubblicata da BOOM! Studios sembra abbia dato il via a una lotta per ottenerne i diritti per la distribuzione.

La graphic novel scritta da Ollie Masters racconta la storia dello studente del liceo Teddy la cui vita in una cittadina di provincia in Alaska viene stravolta quando pubblica una foto del proprio padre, ruolo che dovrebbe essere affidato a Jake Gyllenhaal, online e scopre che lui e la sua famiglia fanno parte del programma di protezione testimoni. Snow Blind segue quindi cosa accade quando un uomo va alla ricerca di vendetta e gli agenti dell'FBI invadono la propria città. Teddy scopre quindi i motivi per cui il padre è entrato nel programma e che potrebbe non essere così innocente come sostiene di essere.

La sceneggiatura sarà scritta da Patrick Ness, autore di A Monster Calls e Chaos Walking. Alla regia ci sarà Gustav Möller, al suo debutto alla regia in inglese.