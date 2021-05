Jade Tailor sceneggiatrice e regista di Twisted Crow

L'attrice Jade Tailor, ex star di The Magicians, debutterà alla regia con un film tratto dal romanzo Twisted Crow: A Tale of A Broken Kingdom.

Jade Tailor, recentemente protagonista della serie The Magicians, sarà la sceneggiatrice e regista del film tratto da Twisted Crow: A Tale Of a Broken Kingdom scritto da El Dubois.

Il progetto rappresenterà il debutto dietro la macchina da presa per l'attrice, coinvolta anche in veste di produttrice tramite la sua Eyeris Entertainment.

Una scena tratta della serie TV The Magicians

Twisted Crow affronta il tema della violenza domestica attraverso il racconto di quanto realmente accaduto a El Dubois, che ha dovuto affrontare una persona sociopatica e narcisista. I personaggi riflettono l'ideale stereotipato del lieto fine e le storie false che gli individui sostengono nel tentativo di nascondere la verità dalle persone che amano di più.

Jade Tailor ha scritto la sceneggiatura del progetto in collaborazione con J. Mackie Matysiak. In precedenza l'attrice aveva scritto e diretto i cortometraggi Within the Silence e The Shift con protagonista Danny Trejo.

The Magicians si è conclusa dopo cinque stagioni, la serie era tratta dai romanzi di Lev Grossman. Negli episodi si raccontavano le vicende di un gruppo di ragazzi all'interno del Brakebills College for Magical Pedagogy.