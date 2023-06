Jacques Rozier è morto a 96 anni, era l'ultimo membro in vita della Nouvelle Vague

Il regista Jacques Rozier è morto all'età di 96 anni nella giornata del 2 giugno 2023, era l'ultimo membro della Nouvelle Vague francese ancora in vita.

Il regista ha perso la vita a Parigi, città dove era nato, dopo un breve periodo trascorso in ospedale. A confermare la notizia è stata una persona vicina alla famiglia del filmmaker.

La vita del regista

Jacques Rozier era nato a Parigi il 10 novembre 1926 e aveva studiato all'IDHEC, iniziando poi a lavorare come assistente di alcuni registi come Marcel Bluwal, Stellio Lorenzi e Claude Loursais. Con i soldi guadagnati lavorando per i progetti televisivi, Rozier ha acquistato le pellicole necessarie a girare Rentrée des classes, film girato nel 1955 e considerato il primo della Nouvelle Vague insieme a La pointe courte di Agnès Varda.

Successivamente Rozier ha prodotto il corto Blue Jeans e ha incontrato Jean-Luc Godard, che lavorava come critico cinematografico per Arts e che, dopo il successo di Fino all'ultimo respiro, ha presentato il regista al suo produttore Georges de Beauregard che lo ha sostenuto nella realizzazione di Desideri nel sole.

Tra i suoi progetti il documentario Jean Vigo, le serie tv Vive le cinema, Joséphine en tournée, Revenez plaisirs exilés, e i film Maine Océan e Fifi Martingale.