Jacob Elordi e Daisy Edgar-Jones hanno dovuto seguire delle 'regole' di intimità sul set del nuovo film

Le due giovani star di On Swift Horses dovevano attenersi ad un preciso regolamento durante le scene intime.

Daisy Edgar-Jones e Jacob Elordi hanno dovuto seguire delle indicazioni ben precise durante le sequenze intime sul set del nuovo film On Swift Horses. La star di Twisters interpreta Muriel, al fianco di Will Poulter nel ruolo del marito, Lee.

Jacob Elordi sarà il fratello di Lee, Julius. I tre iniziano una nuova vita a Las Vegas dopo la fine della guerra di Corea. Il regista del film, Daniel Minahan, ha insistito per far sì che si prendessero le precauzioni necessarie per assicurare l'autenticità delle scene intime.

Il regolamento

"Abbiamo stabilito alcune regole per noi stessi che sembravano semplicemente organiche. Quando eravamo in Kansas c'era un linguaggio cinematografico molto formale. Quando eravamo in un quartiere residenziale, c'era una certa rigidità perché volevamo che si percepisse un senso di confinamento. Quando eravamo negli spazi privati con i personaggi queer, usavamo sempre la telecamera a mano, dove potevamo essere liberi" ha spiegato il regista.

Daisy Edgar-Jones alla première de La ragazza della palude

L'improvvisazione sul set ha aiutato molto:"L'abbiamo molto incoraggiata ma abbiamo anche incoraggiato gli operatori a non aver paura di creare inquadrature disordinate, a non temere i riflessi della lente, in modo che ci fosse autenticità o una sorta di resa grezza. Inoltre, abbiamo coreografato e provato quelle scene con gli attori. Così siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo".

Molte scene non sono entrate nel montaggio finale:"Ce n'erano diverse. C'erano più scene con il cavallo. I cavalli tendono sempre a prendere molto tempo. C'erano più scene con il cavallo che Julius libera ma abbiamo scoperto che erano più efficaci senza quelle sequenze. Abbiamo semplicemente rimosso alcune scene con i cavalli e ridotto molto i dialoghi, così i grandi discorsi hanno davvero avuto il loro peso".

Nel cast di On Swift Horses, oltre a Daisy Edgar-Jones, Jacob Elordi e Will Poulter, recitano anche Sasha Calle, Diego Calva, Don Swayze e Kat Cunning. Il film è l'adattamento cinematografico del romanzo Cavalli elettrici di Shannon Pufahl.