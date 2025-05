Jackie Chan celebra la nuova categoria stunt agli Oscar: “Finalmente l’azione viene riconosciuta”

Jackie Chan è una vera leggenda del cinema d'azione. In oltre sessant'anni di carriera, ha saputo unire arti marziali, comicità fisica e cuore in uno stile unico che ha ispirato generazioni. Ma nonostante l'enorme popolarità, l'attore ha sempre sottolineato quanto il genere action, e in particolare il lavoro degli stunt, sia stato a lungo ignorato nei principali premi cinematografici.

Ora però qualcosa sta cambiando. Gli Oscar hanno ufficialmente annunciato che dal 2028 sarà introdotta una categoria dedicata agli stunt, una decisione attesa da anni da parte di attori, registi e addetti ai lavori. E Jackie Chan, intervistato da CBR per promuovere il film Karate Kid: Legends, ha commentato con entusiasmo questa svolta.

Jackie Chan e Chris Tucker in una sequenza del film Rush Hour - Missione Parigi

"Sì, lo aspettavamo da tanto tempo", ha detto Chan, tramite la traduzione di Ben Wang. "Ho partecipato a tantissime cerimonie, vedevo candidati come Robert De Niro, Dustin Hoffman, Tom Hanks... ma mai una star del cinema d'azione. Nessuno ne parlava".

Il maestro di arti marziali ha anche ricordato di aver fondato nel 2015 la Jackie Chan Action Movie Week in Cina, proprio per dare visibilità e riconoscimenti agli stuntman e a tutti i professionisti del settore. Dal 2019, l'evento si è trasformato in una manifestazione indipendente, celebrando attori, registi, coordinatori stunt e interpreti femminili che si distinguono nel genere.

"I film d'azione parlano un linguaggio universale. Viaggiano in tutto il mondo, ma ai premi principali spesso non vengono nemmeno nominati", ha osservato Chan. "Per questo ho voluto creare un premio dedicato, perché lo meritano. Gli stunt sono fondamentali".

Parlando con affetto del suo giovane collega Ben Wang, co-protagonista in Karate Kid: Legends, Chan ha aggiunto con emozione: "Sono felice che questa nuova generazione possa ricevere il giusto riconoscimento. Finalmente".

Il ritorno in Karate Kid: Legends

Jackie Chan tornerà sul grande schermo con il nuovo capitolo del franchise Karate Kid, affiancato da Ben Wang nei panni del giovane Li Fong. La storia segue il ragazzo dopo una perdita familiare: costretto a lasciare Pechino per trasferirsi a New York con la madre, cerca di integrarsi in un ambiente difficile. Per difendere un amico, si iscrive a un torneo di karate, ma scopre di aver bisogno di una guida. Così entra in scena il signor Han (Chan), che a sua volta chiederà supporto a Daniel LaRusso, interpretato dal veterano Ralph Macchio.

wallpaper di Jackie Chan e Chris Tucher nel film Rush Hour - Missione Parigi

Il film sarà ambientato dopo gli eventi della serie Cobra Kai e rappresenta il sesto capitolo ufficiale della saga. L'uscita nelle sale italiane è prevista per il 30 maggio.