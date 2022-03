Italia’s Got Talent: su Sky Uno l'ultima puntata di audizioni prima della grande finale

Su Sky Uno, e in streaming su NOW, va in onda l'ultima puntata di audizioni di Italia's Got Talent: quali saranno i 12 concorrenti che parteciperanno alla finale del 23 marzo?

L'ultimo appuntamento con le audizioni di Italia's Got Talent, il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle per Sky, va in onda questa sera, mercoledì 16 marzo, su Sky Uno e in streaming su NOW. Per i talenti che saliranno sul palco questa sarà l'ultima occasione per conquistare i giudici e ottenere così un posto nella finalissima del 23 marzo.

La finale sarò visibile in diretta sempre su Sky Uno, in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8: per i concorrenti in palio ci saranno ben due posti in vista dell'ultimo show in cui sarà eletto il vincitore di questa edizione. Gli ultimi due finalisti verranno poi scelti dal pubblico da casa: al termine dell'episodio di domani si potrà votare tra cinque performance che durante tutte queste settimane hanno convinto il pubblico e i giurati con 4 "sì". Con questi 4 concorrenti andrà a completarsi quindi la rosa dei 12 finalisti di questa stagione.

Performance commoventi, divertenti e audaci impreziosiranno la puntata che si aprirà, come sempre, con Lodovica Comello: a lei il compito di introdurre Frank Matano, che si improvviserà anche "manager" di alcuni concorrenti perorando la loro causa in dialetto napoletano; Mara Maionchi e Federica Pellegrini, integerrime ma anche sempre sensibili in occasione di performance più toccanti, ed Elio, che ripeterà e dimostrerà come sia indispensabile un po' di "pazzia" per far ridere.

Tra tutti i concorrenti, soltanto due riusciranno a staccare il biglietto per la finalissima della prossima puntata, raggiungendo Holler e Kimberly Zavatta, fratello e sorella che la scorsa settimana si sono esibiti in un numero acrobatico sui pattini conquistando il primo Golden Buzzer Cumulativo nella storia del programma; Fellon Rossi e Federico Martelli, che hanno riscosso il consenso unanime della giuria rispettivamente alla fine della sesta e terza puntata; MedhatMamdouh, Simone Corso, Davide Inserra, Davide Battista e Antonio Vaglica, rispettivamente Golden Buzzer di Frank, Lodovica, Federica, Mara ed Elio.