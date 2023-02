Italia's Got Talent arriva su Disney+: Khaby Lame in giuria e Aurora e Fru dei The Jackal alla conduzione

Dopo la cancellazione da Sky, Italia's Got Talent arriva su Disney+. La piattaforma streaming cambia pelle al programma aggiungendo in giuria Khaby Lame, il tiktoker italiano più seguito del mondo ed Elettra Lamborghini. A condurre il programma, al posto di Lodovica Comello, troviamo Aurora Leone e Gianluca Fru dei The Jackal, il duo che ha partecipato a Pechino Express 2022 con la denominazione Gli Sciacalli

Al tavolo della giuria, oltre alla cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame, ritroviamo i veterani amatissimi dal pubblico, ovvero Mara Maionchi, talent scout e volto televisivo, e l'attore e comico Frank Matano, riconfermati ancora una volta per scovare i migliori talenti del nostro Paese. Maionchi fa parte della giuria dal 2019, mentre Matano giudica i talenti del programma dalla prima edizione dello show.

La conduzione è affidata alla simpatia di Aurora e Fru dei The Jackal che porteranno la loro ironia sul palco di Italia's Got Talent. Un ritorno a casa per Aurora che ha debuttato proprio in questo programma nel 2019.

Sono iniziate ad Avellino le audizioni che proseguiranno poi a Catanzaro, il 23 e 24 marzo, e a Vicenza, il 10 e 11 aprile, dove gli aspiranti concorrenti si esibiranno davanti ai giudici e tra il calore e gli applausi del pubblico in studio.