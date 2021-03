Italia's Got Talent 2021, Enrico Papi condurrà la finale: Lodovica Comello positiva al Covid

Sarà Enrico Papi a condurre la finale di Italia's Got Talent 2021 perchè, a un giorno dalla puntata, Lodovica Comello ha annunciato di essere risultata positiva al Covid.

L'ultima puntata del talent show targato Fremantle andrà in onda domani, 24 marzo 2021, su TV8 ma Lodovica Comello, che ha accompagnato pubblico e concorrenti per tutta l'edizione, non potrà essere presente negli studi di Cinecittà.

Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso un video sui social: "mai come quest'anno speravo di calcare il palco della finale di Italia's Got Talent, ma lascio lo show in ottime mani, lo guarderò dal divano, ma quest'anno senza pancia. Sono convinta che ci riabbracceremo tutti più forti e vaccinati".

Davvero un peccato per la conduttrice che sarà costretta a saltare la finale di Italia's Got Talent per il secondo anno consecutivo: nel 2020 infatti la Comello era incinta del primo figlio.

Enrico Papi, che era stato ospite d'onore una settimana fa al tavolo dei giudici, tornerà dunque sul palco di Italia's Got Talent, accompagnato naturalmente da Federica Pellegrini, Joe Bastianich, Mara Maionchi e Frank Matano.