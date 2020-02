Italia's Got Talent 2020, la quarta puntata stasera su TV8

Italia's Got Talent 2020 torna con la quarta puntata da stasera su TV8, dopo l'ottimo andamento delle scorse settimane con le Audizioni e dopo la pausa Sanremese. Il talent show più divertente della tv italiana, giunto alla decima edizione, prodotto da Fremantle, schiera in giuria Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Alla conduzione, Lodovica Comello.

A dare il via alla puntata ci saranno una compagnia internazionale che trascinerà i telespettatori in un videogioco ultratecnologico, un ragazzo di tredici anni che darà una dimostrazione di trial in motociclo, una disciplina dove bisogna superare diversi ostacoli senza mai appoggiare i piedi a terra. Energia e tanta grinta contraddistingueranno una baby crew di hip-hop giovanissima, esilarante sarà invece l'imitazione di Julio Iglesias.

Spazio anche ai numeri di magia: Joe Bastianich e Lodovica Comello faranno da cavie in un intrigante siparietto di magia mentalista, mentre Frank Matano sarà coinvolto in un pericoloso numero dark. Due amici si cimenteranno in 12 tipi di balli in soli 100 secondi, dalla macarena al tip tap, dal charleston a Gangnam Style; un pianista nigeriano, infine, racconterà la sua storia sulle note di Bob Dylan.

Per guadagnare l'accesso alla fase successiva della gara, ogni concorrente dovrà conquistare almeno 3 "sì" dalla giuria, o convincere un giudice ad utilizzare il Golden Buzzer, che garantisce subito il passaggio in finale. Hanno già prenotato un posto per la finale, cui parteciperanno 12 concorrenti, i World Taekwondo Demonstration Team e Claudia Lawrence, grazie al Golden Buzzer assegnato loro, rispettivamente, da Mara Maionchi e Frank Matano, mentre Andrea Fratellini e Zio Tore, la Iorio Family e il chitarrista Silvio Cavallo sono stati in grado di convincere la giuria alla fine delle prime puntate.

Al termine della settima ed ultima puntata di audizioni, anche il pubblico potrà scegliere il proprio finalista attraverso il Golden Buzzer. La finale si terrà il 6 marzo in diretta da Roma, negli studi di Cinecittà, dove verrà decretato il vincitore assoluto di Italia's Got Talent 2020. A sceglierlo, sarà l'insindacabile giudizio del pubblico da casa.