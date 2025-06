Italia-Romania Under 21 per gli europei, stasera in chiaro su Rai 2: a che ora vederla anche in streaming

Oggi, mercoledì 11 giugno, l'Italia Under 21 scende in campo per il suo esordio agli Europei di categoria. Gli Azzurrini allenati dal commissario tecnico Carmine Nunziata affrontano la Romania nella prima giornata del Girone A, che comprende anche la Spagna e la Slovacchia, Paese ospitante del torneo. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 21:00 allo Štadión Antona Malatinského di Trnava, a circa 50 km da Bratislava.

Il cammino degli Azzurrini

Dopo la delusione della nazionale maggiore alle prime partite per le qualificazioni ai Mondiali 2026, l'Italia Under 21 rappresenta un motivo di speranza per i tifosi. L'obiettivo è partire con il piede giusto per evitare complicazioni nei successivi impegni contro la Slovacchia padrona di casa e la Spagna, una delle favorite alla vittoria del torneo.

Nonostante l'assenza del centravanti Pio Esposito, autore di 19 gol con lo Spezia, l'Italia può contare su un gruppo solido e di talento. Giocatori come Gnonto, Baldanzi, Casadei, Fazzini e Pisilli sono pronti a guidare gli Azzurrini verso i quarti di finale.

Dove vedere Italia-Romania Under 21

Il match tra Italia e Romania Under 21 sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Rai 2 a partire dalle ore 21:00. In alternativa, sarà possibile seguire la partita anche in live streaming su RaiPlay, sia da sito web che tramite app per smartphone, tablet e smart TV.

Tutte le partite degli Azzurrini saranno disponibili sulla Rai, che trasmetterà inoltre tre gare della fase a gironi su Rai Sport, oltre a tutti i quarti di finale, le semifinali e la finale.

Le probabili formazioni

Italia (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Bertola, Angori; Casadei, Prati, Pisilli; Baldanzi, Fazzini; Ambrosino.Ct: Carmine Nunziata

Romania (4-2-3-1): Hindrich; Sirbu, Ignat, M. Ilie, Borza; Akdag, Mihai; R. Ilie, Stoica, Corbu; Munteanu. Ct: Daniel Pancu

I precedenti

L'Italia è imbattuta contro la Romania nelle competizioni ufficiali Under 21, con un bilancio di tre vittorie e un pareggio nei quattro confronti precedenti. L'ultimo incrocio risale al 2021, in amichevole a Frosinone, dove gli Azzurrini si imposero per 4-2.