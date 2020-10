Italia-Olanda di Nations League in TV stasera su Rai1: dove vederla anche in streaming

Stasera su Rai1 alle 20:35 va in scena Italia-Olanda, con cui gli azzurri sperano di mettere un piede nelle finali di Nations League: ecco dove vedere la partita anche in streaming.

Italia-Olanda va in scena stasera su Rai1 alle 20:35, in diretta dallo stadio di Bergamo. Sarà possibile vedere anche in streaming la partita con cui gli azzurri, primi nel girone di Nations League, sperano di mettere già un piede nelle finali.

A Bergamo, tra i mille spettatori di Italia-Olanda, quarto turno di Nations League, ci sarà anche una delegazione di medici e infermieri degli ospedali Papa Giovanni XXIII e Humanitas e dei 243 Sindaci della Provincia, a rappresentare la popolazione di un territorio simbolo per il prezzo pagato in termini di vittime durante la fase più dura, in primavera, della pandemia. In segno di solidarietà e vicinanza alla città di Bergamo, poi, la curva Nord, che rimarrà deserta, sarà allestita con un grande tricolore.

Dove vederla in streaming

Italia-Olanda potrà essere seguita in streaming gratuitamente sul proprio computer, sul tablet e sullo smartphone grazie a RaiPlay, il portale multimediale della RAI, su cui sarà possibile recuperarla anche nei giorni successivi grazie alla funzionalità Replay.

La partita in caso di successo consentirebbe agli azzurri di avere due match point per le Final Four nell'ultimo turno in programma, quello di novembre.

La telecronaca sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con interviste e interventi da bordo campo di Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi: in studio, invece, per la presentazione e i commenti sia ne pre che nel post partita, Marco Lollobrigida e Claudio Marchisio.