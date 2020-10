Italia-Moldova in tv stasera su Rai1: dove vederla anche in streaming

Italia-Moldova è la partita che, stasera su Rai1, a partire dalle 20:35, farà compagnia a tutti gli appassionati di sport. Sarà possibile naturalmente vederla anche in streaming.

Tre partite in undici giorni, per recuperare tempo prezioso in vista dell'Europeo del prossimo anno. Per questo il doppio impegno di Nations League, contro la Polonia l'11 ottobre a Danzica e contro l'Olanda il 14 a Bergamo, sarà preceduto dalla partita amichevole contro la Moldova, in programma allo stadio Franchi di Firenze alle 20.45 di oggi, mercoledì 7 ottobre. L'Italia di Mancini, imbattuta da 16 partite e in gol da 13, con 40 reti segnate, scenderà in campo con diverse novità, soprattutto in mezzo al campo, mentre in avanti il Ct, complice l'infortunio di Insigne, continuerà con l'alternanza tra il laziale Immobile e il granata Belotti, che con 5 gol all'attivo è il miglior marcatore azzurro dell'era Mancini.

Italia-Moldova sarà trasmessa in diretta su Rai1 a partire dalle 20:35, subito dopo il Tg1, con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, e le interviste e gli interventi a bordo campo di Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi. In studio al Franchi, invece, Marco Lollobrigida e Claudio Marchisio.

Come vedere Italia-Moldova in streaming

Sarà possibile seguire l'amichevole Italia-Moldova anche in streaming ancora grazie alla RAI, sulla piattaforma multimediale RaiPlay. Per chi stasera ha già altri impegni, sarà possibile recuperare la visione della partita anche nei giorni successivi grazie alla funzionalità Replay.