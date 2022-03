Italia-Macedonia del Nord stasera in diretta: dove vedere la partita in TV e in streaming

Va in onda stasera, in diretta dallo stadio Barbera di Palermo, Italia-Macedonia del Nord, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Italia-Macedonia del Nord è la partita in onda stasera in diretta alle 20:45 dallo stadio Barbera di Palermo. L'incontro è valido per la semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, in programma a partire da novembre.

Dove vederla in TV

Italia-Macedonia del Nord sarà visibile in chiaro su Rai1. Il collegamento inizierà alle 20:35, subito dopo il Tg1, il match prenderà il via ufficialmente alle 20:45.

In caso di vittoria, la nazionale italiana di calcio dovrà affrontare la vincente tra Portogallo e Turchia nella finale dei playoff che si giocherà il prossimo 29 marzo. In caso di sconfitta l'Italia dovrà dire ancora una volta addio al Mondiale di calcio, come già accaduto per la competizione del 2018.

Dove vederla in streaming

Italia-Macedonia del Nord può essere seguita in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.

Le probabili formazioni