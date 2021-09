Italia-Lituania stasera in TV e in streaming: dove vedere la partita di qualificazione ai Mondiali 2022

Si gioca stasera al Mapei Stadium di Reggio Emilia Italia-Lituania, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Italia-Lituania è la partita in programma stasera alle 20:30 in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia. L'incontro fa parte del calendario di qualificazione per i prossimi Mondiali, che prenderanno il via lunedì 21 novembre 2022 in Qatar.

Dove vederla in TV

Italia-Lituania sarà trasmessa in chiaro su Rai1, a partire dalle 20.30, subito dopo il Tg1. La telecronaca sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, a bordocampo Alessandro Antinelli, le interviste saranno curate da Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi, con la presentazione affidata a Paola Ferrari e Luca Toni in studio. Per gli azzurri di Mancini è vietato sbagliare per centrare la qualificazione ai Mondiali 2022, dopo i deludenti pareggi con Bulgaria e Svizzera: serve a tutti i costi una vittoria contro la nazionale che è fanalino di coda del girone C con zero punti.

Dove vederla in streaming

Italia-Lituania può essere seguita in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.

Le probabili formazioni

L'Italia dovrebbe scendere in campo con Donnarumma, Calabria, Bastoni, Acerbi, Di Lorenzo, Pessina, Jorginho, Locatelli, Kean, Raspadori e Berardi. Per la Lituania dovrebbero invece giocare Setkus, Lasickas, Satkus, Utkus, Baravykas, Megelaitis, Simkus, Novikovas, Cernych, Kazlauskas e Dubickas.