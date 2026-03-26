Italia-Irlanda del Nord stasera In TV e streaming: orario e dove vedere la partita

Guida completa alla partita di stasera 26 marzo: l'Italia sfida gli irlandesi per continuare a sognare i Mondiali 2026: tutto quello che dobbiamo sapere e dove vederla in TV e streaming.

Stasera, giovedì 26 marzo 2026, l'Italia allenata da Rino Gattuso scende in campo per una partita che non ammette errori contro l'Irlanda del Nord, semifinale dei play-off delle Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, manifestazione a cui l'italia manca da dodici anni. Ecco come seguire il match in televisione e in streaming.

Dove e quando si gioca?

La partita si disputa stasera a Bergamo, presso il Gewiss Stadium (noto anche come New Balance Arena per motivi di sponsorizzazione), con calcio d'inizio alle ore 20:45. Lo stadio è già tutto esaurito: i tifosi bergamaschi spingeranno gli Azzurri di Gennaro Gattuso in questa notte da dentro o fuori.

Perché si gioca? (L'importanza del match)

Si tratta della semifinale dei Play-off per i Mondiali 2026 (che si terranno in USA, Canada e Messico). L'Italia è finita agli spareggi dopo essere arrivata seconda nel suo girone di qualificazione dietro la Norvegia.

Il peso della storia: Dopo aver saltato i Mondiali del 2018 e del 2022, l'Italia non può permettersi un terzo fallimento consecutivo. Sarebbe un disastro sportivo senza precedenti per una nazione quattro volte campione del mondo.

Cosa succede se l'Italia VINCE?

Se gli Azzurri battono l'Irlanda del Nord stasera:

Accedono alla finale dei Play-off , che si giocherà martedì 31 marzo .

, che si giocherà . Affronteranno la vincente tra Galles e Bosnia-Erzegovina (che giocano stasera in contemporanea). Attenzione: La vittoria di stasera non garantisce ancora il pass per il Mondiale, ma è solo il primo di due gradini obbligatori.

Cosa succede se l'Italia PERDE?

In caso di sconfitta (anche ai rigori):

Eliminazione immediata: Il sogno Mondiale finisce stasera.

L'Italia resterebbe fuori dalla Coppa del Mondo per 12 anni consecutivi (l'ultima partecipazione risale al 2014). Si aprirebbe inevitabilmente una crisi profondissima per tutto il sistema calcio italiano e per la gestione Gattuso.

Curiosità: L'ultimo precedente "traumatico" con l'Irlanda del Nord risale proprio alle qualificazioni per il Mondiale 2022, quando lo 0-0 a Belfast ci condannò agli spareggi (poi persi contro la Macedonia del Nord). Stasera è il momento della rivincita.

Gennaro Gattuso

Dove vedere Italia-Irlanda del Nord in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay a partire dalle 20:30. Telecronaca di Alberto Rimedio e Daniele Adani, interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli, interviste di Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi, in studio Paola Ferrari e Luca Toni.

Probabili formazioni delle due nazionali

Le formazioni per stasera sembrano ormai delineate. Rino Gattuso ha scelto la continuità tattica, affidandosi a un 3-5-2 solido per scardinare il muro difensivo dell'Irlanda del Nord, schierati con un 3-4-2-1.

Italia (3-5-2)

Gattuso punta sui fedelissimi e su una coppia d'attacco fisica e dinamica.

Donnarumma, Mancini, Bastoni, Calafiori, Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco, Kean, Retegui (In panchina: Carnesecchi, Meret, Buongiorno, Cambiaso, Gatti, Palestra, Scalvini, Spinazzola, Cristante, Frattesi, Pisilli, Cambiaghi, Esposito, Raspadori). Ct.: Gattuso

Irlanda del Nord (3-4-2-1)

Peacock-Farrell, Hume, McNair, McConville, Devlin, McCann, S.Charles, Devenny, Galbraith, Price, Reid (In panchina:Hazard, P. Charles, Clarke, Spencer, Brown, Atcheson, McDonnell, Donley, Saville, Lyons, Kelly, Morrison, Magennis, Marshall). Ct.: O' Neill