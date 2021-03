Italia-Irlanda del Nord: stasera su Rai1 il primo match per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022

Italia-Irlanda del Nord sarà trasmessa in diretta stasera su Rai1 a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1, con telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con le interviste di Donatella Scarnati, gli interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli e la conduzione in studio a Roma di Paola Ferrari con Aurelio Capaldi, e a Parma, nel presentation studio, di Enrico Varriale e Claudio Marchisio.

L'anno degli Azzurri si apre con un triplo impegno ravvicinato. Dopo la pausa invernale, infatti, in attesa di Euro 2020 posticipato di un anno e della Fase Finale della Nations League, in programma ad ottobre, la prima finestra internazionale del 2021 vedrà la Nazionale alle prese con le prime tre gare per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.

Gli Azzurri arrivano al primo match dell'anno con una serie positiva di 22 incontri: negli ultimi due anni 15 vittorie e 7 pareggi, e l'ultima sconfitta (a Lisbona il 18 settembre 2018): si tratta della terza miglior sequenza della storia della Nazionale dopo le 30 gare senza sconfitta con Pozzo tra il 1935 e il 1939 e le 25 con Lippi tra il 2004 e il 2006.

Inserita nel girone C, con Bulgaria, Lituania, Svizzera e Irlanda del Nord, l'Italia comincerà il cammino verso il Qatar oggi, giovedì 25 marzo allo Stadio Tardini di Parma, dove affronterà la "Green and White Army" guidata dal totem Stephen Davis, centrocampista dei Rangers e primatista assoluto di presenze in maglia verde.

La partita sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.