Italia-Estonia, stasera Gattuso debutta da CT: dove vedere la partita in TV e streaming e le formazioni

Sostituito Spalletti, l'ex campione del mondo 2006 debutta in Nazionale: la sfida di questa sera è cruciale per risalire la classifica e avvicinarsi alla Norvegia. I dettagli sul match.

Si apre una nuova era per la Nazionale italiana, che scende in campo questa sera contro l'Estonia nella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Al New Balance Stadium di Bergamo, l'attesa è tutta per l'esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra, subentrato a Luciano Spalletti. Il match è importante per conquistare punti importanti nel girone e non perdere contatto con la vetta.

Dove vedere la partita

La gara sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 1 a partire dalle ore 20:45. Per chi preferisce lo streaming, sarà possibile seguire il match su RaiPlay, disponibile su diverse piattaforme e dispositivi. Il collegamento inizierà alle 20.35, subito dopo il Tg1: telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, interviste e interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi, in studio Marco Lollobrigida con Claudio Marchisio.

L'era Gattuso: un nuovo corso per gli Azzurri

Il rapporto con Luciano Spalletti si è interrotto dopo la sconfitta in Norvegia per 3 a 0. Alla vigilia della partita con la Moldavia l'ex allenatore disse: "Non avevo intenzione di mollare, ma ho incontrato il presidente Gravina, ci siamo confrontati molto e mi ha detto che sono stato sollevato dall'incarico di commissario tecnico".

Gattuso con la nazionale

Dopo Spalletti, la Federazione ha affidato la guida tecnica a Gattuso, che si appresta al debutto con l'obiettivo di riportare l'Italia ai Mondiali dopo le ultime deludenti mancate qualificazioni. Il neo-CT, noto per il suo temperamento e la sua grinta, ha già mostrato le prime scelte tattiche, orientandosi verso un modulo a quattro in difesa.

Chi si qualifica nei gironi per i Mondiali?

La prima classificata di ogni girone otterrà l'accesso diretto alla fase finale del campionato mondiale, mentre le seconde e le quattro squadre col miglior ranking nella UEFA Nations League, finite fuori dai primi due posti del proprio girone di qualificazione, parteciperanno agli spareggi.

Le probabili formazioni che vedremo in campo a Bergamo

Ecco le formazioni che potrebbero scendere in campo questa sera, con Gattuso che punta su un assetto offensivo per la sua prima uscita. L'Italia si presenta con la voglia di fare bene e di dare una svolta al proprio percorso, per dare il via nel migliore dei modi la nuova era.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. Ct. Gattuso.

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Yakovlev, Sinyaviskiy; Sappinen. Ct. Henn.

Classifica del girone I