Italia-Bulgaria stasera in onda: dove vedere la partita in TV e in streaming

Si gioca stasera allo stadio Artemio Franchi di Firenze Italia-Bulgaria, patita valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Italia-Bulgaria è la partita in programma stasera alle 20:45, l'incontro fa parte del calendario di qualificazione per i prossimi Mondiali, il torneo prenderà il via lunedì 21 novembre 2022 in Qatar. Gli azzurri, al momento, sono primi nel loro girone a punteggio pieno.

Dove vederla in TV

Italia-Bulgaria è una partita del Girone C valida per le qualificazioni a Qatar 2022, l'Italia fa parte di questo girone insieme a Bulgaria, Lituania e Irlanda del Nord. Gli azzurri stasera, 53 giorni dopo la finale di Wembley che ha dato il secondo titolo europeo all'Italia, scenderanno in campo alle 20:45 allo Stadio Franchi di Firenze. La partita sarà visibile in chiaro su Rai1. Il collegamento inizierà alle ore 20:30. La telecronaca sarà di Alberto Rimedio, il commento tecnico sarà affidato ad Antonio Di Gennaro.

Dove vederla in streaming

Italia-Bulgaria può essere seguita in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.

Le possibili formazioni

Per la partita di qualificazione a Qatar 2022 Roberto Mancini giocherà con il collaudato 4-3-3, gli azzurri si presentano all'incontro con un record di imbattibilità che, dopo Euro 2020, è salito a 34 gare consecutive. L'allenatore azzurro presenterà un solo cambio rispetto alla squadra che ha battuto gli inglesi nella finale dello scorso 11 luglio: Chiellini sarà sostituito da Bastoni o Acerbi. A completare la difesa ci saranno Di Lorenzo, Bonucci ed Emerson, a guardia dei pali Donnarumma, passato questa stagione alla corte degli sceicchi del Paris Saint-Germain.

Il trio d'attacco resta lo stesso, Immobile sarà il centravanti di riferimento, al suo fianco i difensori bulgari dovranno provare ad arginare le fantasie e la velocità di Chiesa e Insigne. Il centrocampo a 3 è composto da Barella, Verratti e Jorginho che recentemente ha vinto il premio di calciatore dell'anno UEFA.