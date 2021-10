Italia-Belgio oggi in chiaro: dove vedere in TV e in streaming la sfida di Nations League 2021

Si gioca oggi Italia-Belgio, partita valida per il terzo posto dell'UEFA Nations League 2021: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Italia-Belgio è la partita in programma oggi alle 15:00 e valida per il terzo e quarto posto dell'UEFA Nations League 2021, l'ultimo torneo per nazionali, in ordine di tempo, varato dall'UEFA.

Dove vederla in TV

Italia-Belgio sarà visibile in chiaro su Rai1. Il calcio d'inizio è previsto alle 15:00, il collegamento, in diretta, prenderà il via alle 14:45, al termine dell'edizione flash di Domenica In.

Nello studio allestito all'interno dello Juventus Stadium ci saranno Paola Ferrari e Luca Toni, Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro in postazione cronaca. Le interviste e gli interventi da bordocampo, invece, saranno di Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi. Dopo la sconfitta contro la Spagna, che ha interrotto la serie record di 37 partite utili consecutive, il Ct Roberto Mancini concederà minuti a chi ha giocato di meno, ma senza stravolgere l'impianto base.

Dove vederla in streaming

Italia-Belgio potrà essere seguita in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.