L'Italia a morsi, le nuove puntate con Chiara Maci stasera su Food

Chiara Maci continua il suo viaggio per la penisola alla ricerca dei prodotti tipici e delle tradizioni culinarie italiane nelle nuove puntate de L'Italia a morsi, in prima tv assoluta da stasera su Food Network ogni mercoledì alle ore 22:00 e disponibile in streaming su discovery+.

In questa nuova stagione, saranno i custodi della tradizione a svelare le storie e i segreti dei piatti dell'arte culinaria locale: nonne d'Italia che preservano antiche ricette da generazioni, mamme appassionate ed esperte di cucina, organizzatori di sagre storiche e tradizionali, membri di confraternite enogastronomiche, autrici di libri di cucina. Insomma: amanti delle specialità made in Italy, che hanno preso l'impegno di conservare e tramandare i segreti della tradizione enogastronomica nostrana. Ognuno di loro accoglierà Chiara nella propria abitazione e insieme realizzeranno un tipico menù della zona.

Chiara vivrà poi in prima persona alcune speciali esperienze sul territorio, dalla pesca delle vongole in Laguna, alla vendemmia, dalla preparazione della tipica carne salada trentina, alla visita di uno dei mercati del pesce più antichi d'Europa. Ogni puntata avrà come protagonista una località diversa del Belpaese: si parte da Mantova per poi raggiungere Viareggio, Ancona, Livorno, Bergamo, Venezia, Urbino, Crema e molte altre destinazioni. Pronti a visitare l'Italia a morsi?