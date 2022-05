Isola dei Famosi 2022, Roger Balduino viola il regolamento per Estefanía Bernal ma lei lo lascia in diretta

Colpo di scena all'Isola dei Famosi 2022: Estefanía Bernal lascia in diretta Roger Balduino, ma lui non lo sa e viola il regolamento per lei.

Estefanía Bernal ha lasciato Roger Balduino ma lui ancora non lo sa: la coppia più chiacchierata dell'Isola dei famosi 2022 sarebbe scoppiata, tra l'altro, perché Roger ha litigato con Lory del Santo. Questa è la spiegazione che la modella argentina ha dato ad un'incredula Ilary Blasi.

La storia d'amore tra Roger Balduino e Estefanía Bernal è subito apparsa come una delle meno credibili nate nei vari reality italiani. Il colpo di fulmine tra i due sud americani, sarebbe scoppiato nell'albergo dove i concorrenti hanno soggiornato prima di sbarcare sull'Isola. Su Playa Palapa è arrivata, per pochi giorni, anche Beatriz Marino, modella brasiliana, ex fidanzata di Balduino.

Nella puntata andata in onda venerdì scorso dell'Isola dei famosi, Roger aveva fatto la sua scelta: tra le due donne, che comunque aveva detto di non amare, aveva preferito Estefanía, finita nel frattempo a Playa Sgamada, punita dal televoto del pubblico che, attraverso i social, ha espresso tutto il suo scetticismo su questa love story da reality.

Ieri Ilary Blasi ha chiamato Roger in zona nomination, il modello brasiliano è stato colto con le mani nel sacco: attraverso il medico del programma, ha cercato di far arrivare un bigliettino alla Bernal, dove era scritto, parte in italiano e parte in spagnolo: "Ciao Leoparda, mi manca il tuo abbraccio, i tuoi baci, dormire insieme tutta la notte. Mi manchi te. Te extraño gatita sarana (Mi manchi furbetta). Ti aspetto qua sulla nostra isola, baci".

Ilary, soprassedendo al regolamento, ha permesso che il biglietto fosse recapitato a Estefanía Bernal su Playa Sgamada, ma la reazione della naufraga, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity, ha sorpreso conduttrice ed opinionisti. "Laura mi ha raccontato una cosa che non mi è piaciuta", ha esordito la modella, facendo riferimento alla discussione tra Roger e Lory del Santo: "è andato contro Lory, che è sempre stata con noi". Alla Bernal, inoltre, non sono andate giù alcune cose che Roger avrebbe detto alla sua ex: "su di lei dobbiamo ancora parlare, sono venuta qui senza la collana che mi ha dato perché le cose che le ha detto non mi sono piaciute", ha chiuso Estefania, tutto questo mentre Roger, ignaro, è su Play Palapa.