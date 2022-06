Isola dei Famosi 2022, Roger Balduino in lacrime verso l’infermeria: costretto ad abbandonare?

Roger Balduino potrebbe abbandonare l'Isola dei famosi 2022: il modello portoghese è tornato in lacrime nell'infermeria del reality. Roger risente ancora dell'infortunio alla caviglia di qualche settimana, il modello si è infortunato durante una prova.

Gli spettatori de l'Isola dei Famosi 2022, che lunedì 30 maggio hanno assistito alla diretta del programma, hanno potuto constatare le condizioni di Roger Balduino. Il modello brasiliano si reggeva con l'aiuto di un bastone e a stento riusciva a camminare, la caviglia appariva gonfia e, anche ad un occhio poco esperto, sembrava messa proprio male.

Parlando con Ilary Blasy, Roger ha confessato di voler resistere, anche se ogni giorno diventava più difficile: "Non sono uno che molla, ma continuare in queste condizioni è difficile", ha detto durante una clip. In un secondo collegamento, quello che prevedeva l'eliminazione di uno tra Roger, Pamela Petrarolo e Marco Maccarini, il concorrente portoghese e stato inquadrato dalle telecamere con le lacrime agli occhi "Roger ma stavi piangendo", ha chiesto Ilary, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

Roger a questo punto è scoppiato a piangere e ha replicato "mi dispiace. Non riesco proprio a camminare. Mi fa male. Se devo uscire io, mi dispiace uscire così". Alla fine della puntata la Blasi ha informato che il brasiliano "è stato portato in ospedale per problemi alla caviglia che gli faceva molto male". Pamela è rimasta da sola sulla Playa, Marco, infatti, è stato eliminato dal televoto del pubblico.

Roger Balduino si è fatto male durante una prova contro Marco Clemente, un piede messo male ha causato una forte distorsione alla caviglia del modello. Lla radiografia a cui si è sottoposto subito dopo, ha escluso la presenza di una frattura.