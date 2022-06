Isola dei Famosi 2022: Roger Balduino abbandona il reality per l’infortunio alla caviglia

Roger Balduino ha lasciato l'Isola dei Famosi 2022 per l'infortunio alla caviglia: nonostante la forza di volontà il modello brasiliano non ce l'ha fatta a continuare l'adventure game.

Gli spettatori della puntata di lunedì 30 maggio del programma condotto da Ilary Blasi, avevano intuito che Roger, con ogni probabilità, non sarebbe riuscito ad arrivare alla fine del reality, prevista per il 27 giugno. Il modello brasiliano aveva confessato "Non sono uno che molla, ma continuare in queste condizioni è difficile", e poi, in lacrime, aveva detto alla Blasi "Non riesco proprio a camminare. Mi fa male. Se devo uscire io, mi dispiace uscire così".

A fine puntata il naufrago è stato portato in ospedale per accertamenti, da lì i medici hanno ritenuto impossibile il proseguimento del reality. Sul profilo ufficiale Instagram del programma è stato pubblicato un post che annuncia il ritiro di Balduino: "per motivi medici Roger è costretto ad abbandonare il gioco". Roger Balduino si è fatto male durante una prova contro Marco Clemente, un piede messo male ha causato una forte distorsione alla caviglia, da quel momento il ragazzo non si è ripreso.

La notizia è stata comunicata anche a Pamela Petrarolo, con qui il modello condivideva Playa Sgamadissima. L'ex volto di Non è la Rai, presa dallo sconforto, è scoppiata a piangere, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity. "Speravo che tornasse - ha detto speravo tornasse ad aiutarmi. Mi dispiace, ciao Roger". Poi, davanti alle telecamere, ha detto "l'idea che ci fosse qualcuno con me mi dava la forza di andare avanti". Pochi minuti dopo, Pamela è apparsa rinata "mi sono ripresa subito perché sono abituata a scrollarmi le spalle e non devo mollare".