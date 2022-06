Isola dei Famosi 2022, Mercedesz Henger “Edoardo Tavassi mi piace, spero di diventare amica di Guendalina”

Sull'Isola dei Famosi 2022 continua il corteggiamento di Mercedesz Henger a Edoardo Tavassi: la figlia di Eva Henger teme che il naufrago la stia "friendzonando" e spera, che, una volta che il reality sarà terminato, lui e la sorella Guendalina possano capire la sincerità dei suoi sentimenti.

Fin dal primo momento in cui Mercedesz Henger ha messo piedi sull'Isola dei Famosi 2022 ha puntato Edoardo Tavassi, uno dei favoriti alla vittoria finale. L'innamoramento veloce della ragazza è apparso sospetto sia al pubblico che allo stesso Edoardo e alla sorella Guendalina Tavassi, ma anche altri naufraghi hanno espresso le loro perplessità, primo fra tutti Nicolas Vaporidis.

In questi ultimi giorni, mentre la corte di Mercedesz continua, le difese di Edoardo si sono abbassate "È una ragazza che mi piace, ha tutto quello che un ragazzo può sperare di trovare in una ragazza, in questi ultimi giorni, passando più tempo con lei, i miei dubbi sono svaniti, ora mi fido di lei", ha detto nella puntata del 6 giugno.

Mercedesz, da parte sua, ha una sola paura "si è capito che lui mi piace, ma temo che lui mi stia friendzonando!" ha rivelato ad Ilary Blasi "Spero che uscita di qui non solo possa chiarire con Guendalina ma anche diventare sua amica, a me stava simpatica ancor prima di arrivare qui, sono sicura che avrò modo di farle cambiare idea perché io tengo a Edoardo. Mi farò conoscere in modo che le sue perplessità svaniscano", come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.