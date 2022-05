Isola dei Famosi 2022, Mercedesz Henger contro Fabrizia Santarelli e Gennaro Auletto

Su Playa Sgamada, dove finiscono i meno votati dell'Isola dei Famosi 2022, la naufraga Mercedesz Henger ha rimproverato Fabrizia Santarelli e Gennaro Auletto perché, secondo il suo parere, non collaborano abbastanza. L'influencer ha notato che, a parte lei, nessuno si occupa di riattizzare il fuoco.

Playa Sgamada è l'Isola dove quest'anno finiscono i 'color che son sospesi' dell'Isola dei Famosi, naufraghi che possono tornare in gioco, ed unirsi al resto del gruppo a Playa Palapa, o essere bocciati definitivamente, e in questo caso, malauguratamente per loro, tornare in Italia.

In questo momento a Playa Sgamada ci sono Mercedesz Henger, Fabrizia Santarelli e Gennaro Auletto, solo tre concorrenti che, nonostante il ristretto numero, non vanno molto d'accordo. Ieri è stata Mercedesz Henger a richiamare i suoi compagni di avventura, accusandoli di non prodigarsi abbastanza per tenere il fuoco acceso "Vi devo dire una cosa a tutti e due" ha esordito la figlia dell'ex pornodiva. "Quando mi sono svegliata ho trovato solo cenere - ha continuato- e sono stata un'ora a scavare per trovare una brace accesa e rianimare il fuoco. Mi sono svegliata altre otto volte, le ho contate e ogni volta nessuno aveva toccato il fuoco", ha detto, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

La reazione di Fabrizia Santarelli non è stata quella auspicata da Mercedesz, nessun ringraziamento, anzi l'ex Bona Sorte di Avanti un altro l'ha accusata di rompere la serenità di Playa Sgamada "su quest'isola non c'è mai stata quest'ansia, c'è sempre stata serenità. Altre volte è capitato che il fuoco si sia spento, se si spegne lo riaccendiamo insieme e domani si fanno i turni, non c'è bisogno di agitarsi".

Mercedesz Henger, che sperava di essere ringraziata, è rimasta seccata per la risposta "non puoi dire 'Grazie, che hai acceso il fuoco, perché senza fuoco non si mangia', invece di rispondere sempre male. Allora stiamo serene e senza fuoco". La Henger vorrebbe tornare presto a Playa Palapa, per riscattarsi "nel bene e nel male", la ragazza ritiene di non essere riuscita a far passare il suo messaggio.