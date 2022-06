Isola dei Famosi 2022, Marco Cucolo lascia il reality per problemi di salute

Marco Cucolo ha lasciato l'Isola dei Famosi 2022 per motivi di salute: il naufrago, arrivato in Honduras in coppia con Lory del Santo, ha dovuto abbandonare definitivamente il reality. La notizia è stata diffusa dalla stessa produzione attraverso un comunicato sui social.

Nel daytime dello scorso 8 giugno i telespettatori, grazie a una scritta apparsa in sovraimpressione, avevano saputo che Edoardo Tavassi e Marco Cucolo erano in infermeria per accertamenti. Mentre per Edoardo l'allarme sembra rientrato, si tratterebbe solo di un problema ad un dente curabile in pochi giorni, per Marco Cucolo la situazione è peggiorata, tanto che il compagno di Lory del Santo ha dovuto lasciare Playa Ultimo Sfuerzo.

La notizia è stata diffusa dall'account ufficiale del programma, nel post si legge "Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente l'isola". Nessuna informazione sulla natura del malore che ha costretto il compagno della Del Santo è stata diffusa. Il giovane ha dovuto lasciare il programma proprio in vista del traguardo finale, l'Isola chiuderà il 27 giugno, dopo quasi 80 giorni passati in Honduras. Marco ora potrà riunirsi con Lory che ha abbandonato il programma pochi giorni prima, eliminata dal televoto del pubblico.

Cucolo non è il primo concorrente ad andare via dall'isola per motivi medici, prima di lui erano anddati via per problemi medici Jovana Djordjevic e Roger Balduino, il modello brasiliano era stato colpito da un grave infortunio alla caviglia che non glia aveva permesso di continuare la sua avventura in Honduras. Dal programma sono usciti anche Jeremias Rodriguez, che non ha voluto restare su Playa Sgamada, e Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Licia Nunez e Blind, che non hanno accettato di rimanere dopo il prolungamento del programma.