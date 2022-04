Isola dei famosi 2022, Jeremias Rodriguez si ritira dal reality: “la mia famiglia subisce attacchi da 15 anni”

Jeremias Rodriguez si è ritirato dall'Isola dei famosi 2022: il naufrago, dopo aver perso al televoto contro Estefanía Bernal e Roger Balduino, non ha accettato di rimanere su Playa Sgamada, nonostante la presenza del padre Gustavo. Il fratello di Belen, al suo terzo reality, ha detto: 'è un mondo che non mi piace, sono venuto qui per mio padre'.

Nella puntata del 18 aprile de l'isola dei famosi 2022, nessuno è stato eliminato dal gioco, ma, nonostante questo, i naufraghi hanno perso un compagno di viaggio per il ritiro di Jeremias Rodriguez. Arrivato sull'Isola accoppiato al padre Gustavo, il fratello di Belen non è riuscito a farsi amare dagli altri concorrenti con i quali ha spesso litigato. Anche il pubblico da casa non ha apprezzato il percorso di Jeremias, e ieri gli ha preferito la coppia Estefanía Bernal e Roger Balduino, che ha vinto il televoto con una percentuale del 69% dei voti.

Prima del verdetto, Jeremias Rodiguez ha raccontato il suo percorso per gestire gli scatti di ira, il giovane ha confessato di avere "Una rabbia repressa, che usciva nei momenti sbagliati e spesso me la prendevo con persone che non lo meritavano". Per questo motivo "sono sparito per 3 anni ma non solo dal mondo dello spettacolo e da Instagram, sono spartito dalla vita sociale". Rodriguez ha deciso di partecipare all'Isola dei Famosi per una sua esigenza particolare "avevo bisogno di ritrovare l'approvazione delle persone".

Jeremias si è poi lamentato del trattamento riservato alla sua famiglia "Sono un Rodriguez e sono 15 anni che i Rodriguez subiscono attacchi spesso inutili. Tutto questo non me lo sono cercato, mi è capitata di riflesso". Dopo aver perso al televoto, il naufrago, sbarcato su Playa Sgamada, ha comunicato la sua decisione di abbandonare, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity, "Ci hanno provato tutti a convincermi a restare, ma io voglio rientrare in Italia dalla mia fidanzata, sono sicurissimo. Sono venuto qui per mio padre. Ho già fatto due reality, è un mondo che non mi piace", ha detto Jeremias provocando la reazione di Vladimir Luxuria, l'opinionista gli ha ricordato che è conosciuto dal pubblico solo per i reality.

Cecilia Rodriguez, nelle sue storie di Instagram, ha sottolineato che questa volta non ha fatto nessun appello ai suoi follower per salvare il fratello al televoto: "che ansia questo programma mi sta facendo venire i capelli bianchi. Non so se per Jeremias la cosa più giusta sia tornare a casa o rimanere la, non lo so, decidete voi".