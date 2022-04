Isola dei Famosi 2022: Jeremias e Gustavo Rodriguez contro Ilona Staller: “Si mette le creme e prende il sole”

Ieri Ilona Staller è stata attaccata da Jeremias e Gustavo Rodriguez: la puntata dell'Isola dei Famosi 2022 ha vissuto momenti di tensione quando la regia ha mostrato il video in cui, i familiari di Belen, hanno accusato Cicciolina di essere inutile alla sopravvivenza del gruppo.

Jeremias e Gustavo Rodriguez, dopo aver preso di mira Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, hanno cambiato obiettivo, probabilmente dissuasi dalla forza al televoto dell'ex moglie di Sandro Paternostro che, in coppia con il figlio ha superato ben 3 nomination. Ieri sera il padre è il fratello di Belen si sono attirati le antipatie del pubblico dei social, ma anche gli opinionisti in studio hanno avuto modo di ridire sul loro comportamento. Tutto è nato dal loro modo di trattare Ilona Staller, mostrato da una clip mandata in onda dalla regia e disponibile su Mediaset Infinity.

"C'è chi lavora e chi si mette le creme e prende il sole", dice Jeremias al gruppo, riferendosi ad Ilona. Rodriguez padre, di fronte alle telecamere, ribatte "mi sto stufando di Ilona Staller". La clip continua con attacchi più pesanti: "Se dovessi cucinare io, a te non do niente" dice Gustavo. E poi: "Parla di tuo figlio, è meglio". Il riferimento al figlio ha fatto inviperire Ilona: "Non toccare mio figlio che potrei arrabbiarmi sul serio". L'ex pornodiva si è sfogata in lacrime durante un confessionale "Questa è pura cattiveria, non mi piace. C'è un accanimento nei miei confronti senza motivo". E, parlando con il gruppo: "Io di notte quando tutti dormono prendo la legna. Cosa dovrei fare? Disboscare questo posto?".

Il comportamento dei Rodriguez ha fatto arrabbiare Vladimir Luxuria, l'opinionista, prendendo la parola, ha detto: "Gustavo se tu pensi che solo chi fa qualcosa o pesca ha il diritto di mangiare, non hai capito nulla dello spirito dell'Isola. Non hai capito nulla dello spirito comunitario" e poi "arrivare a far piangere una donna, che comunque non è vero che non fa nulla perché noi i daytime li vediamo, mi fa sospettare che, quando una va in nomination, fate la sindrome d'accerchiamento". Subito dopo, Luxuria si è rivolta a Jeremias: "tu hai parlato del figlio di Ilona, ti rendi conto, chiedi scusa prima di giustificarti, è una cosa che non si può sentire, chiedile scusa adesso".