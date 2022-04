Isola dei famosi 2022, i Cugini di Campagna ritirano la diffida a Mediaset

I Cugini di Campagna volevano portare Mediaset in tribunale: il gruppo ritiene che Silvano Michetti, al suo arrivo all'Isola dei famosi 2022, non abbia bestemmiato.

I Cugini di Campagna hanno cambiato idea e hanno ritirato la diffida contro Mediaset: Silvano Michetti, squalificato dall'Isola dei Famosi 2022 per bestemmia, continua a sostenere che il provvedimento preso contro di lui sia stato ingiusto. Il batterista afferma di non aver mai imprecato ma comunque ha deciso di accettare la squalifica, nonostante la ritenga infondata.

Silvano Michetti e Nick Luciani sono sbarcati sull'Isola dei famosi nella puntata del 4 aprile, dopo aver atteso ai box per alcuni giorni. L'arrivo dei due componenti del gruppo dei Cugini di Campagna fu caratterizzato da un increscioso incidente, Silvano, pochi minuti, forse secondi, dopo aver messo piede sull'Isola bestemmiò, rispondendo ad una domanda di Alvin. Il 7 aprile Mediaset decise di squalificare il naufrago, in un comunicato ufficiale si leggeva, tra l'altro: "È stato verificato che nel corso della diretta di lunedì sera, il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos ha effettivamente usato un'espressione blasfema".

Pochi giorni fa Ivano Michetti, leader storico del gruppo e fratello di Silvano, aveva reso noto che avrebbe diffidato Mediaset e i responsabili della trasmissione. Secondo Ivano, non ci sarebbe stata nessuna espressione blasfema da parte del batterista "l'audio nel quale mio fratello pronuncia le parole incriminate è molto chiaro: si sente 'Santo Dio'. L'espressione non può considerarsi né blasfema nei confronti di Dio o della religione, né una bestemmia".

Ora i componenti del gruppo musicale, lanciato nel 1973 dal brano Anima Mia, hanno deciso di ritirare la diffida: "accetto la squalifica però non ho mai bestemmiato. Abbiamo lasciato stare", ha fatto sapere Silvano al settimanale Nuovo Tv al quale ha detto "sono un 75enne con 50 anni di carriera alle spalle. Sono un uomo religioso - e ancora - è veramente assurdo quello che mi è successo".

Sull'Isola dei Famosi è rimasto Nick Luciani, la voce del gruppo musicale è stato accoppiato a Blind, poi, dopo la divisione dei concorrenti in due tribù, ha continuato il suo percorso come giocatore singolo. Nella puntata di lunedì 18 aprile è finito in nomination, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity, insieme a Marco Senise, Ilona Staller e la coppia Estefanía Bernal-Roger Balduino.