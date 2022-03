Isola dei famosi 2022, Floriana Secondi contro Nicolas Vaporidis “in albergo ha usato un telefono”

All'Isola dei Famosi 2022 arriva il primo scontro e coinvolge Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis. La vincitrice del Grande Fratello 3 ha accusato l'attore di aver portato un telefono in albergo. Floriana, poco prima, aveva litigato anche con Ilona Staller e Marco Melandri che, prima di lasciare l'isola, avevano dato il "bacio di Giuda" a lei e ad Antonio Zequila.

All'Isola dei famosi sembra di essere tornati indietro nel tempo, al 2018, quando Éva Henger accusò Francesco Monte di aver portato la droga in albergo, il canna-gate di quei giorni è stato sostituito dal telefono-gate, con Floriana in veste di accusatrice. Secondo la naufraga romana, Nicolas Vaporidis sarebbe un privilegiato, la produzione gli avrebbe permesso di usare il cellulare in albergo. L'attore, da parte sua, accusa Floriana di avere il complesso della vittima.

"Siamo stati chiusi in albergo per dieci giorni" risponde Floriana "per regolamento sono stati ritirati tutti gli oggetti personali, compresi i telefoni ed altro. Siamo stati separati in due gruppi, ci hanno riferito, persone come Istefania e Marco Melandri, che lui non usciva dalla stanza perché stava sempre a telefono". Ilary, che al telefono-gate sembra non dare importanza, ha replicato "il gioco inizia quando arrivate sull'Isola, per quanto riguarda il telefono chiederò alla produzione", come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

La Secondi ha spiegato perché Nicolas è, secondo il suo parere, un privilegiato "La produzione ci ha detto che potevamo portare un oggetto personale che non doveva andare in contrasto con le regole. Io volevo portare un rosario perché sono molto credente, e mi è stato negato. A lui è stato permesso di portare un rasoio elettrico per i capelli". Ilary gli ha spiegato che il rasoio è stato concesso per esigenze mediche "che naturalmente non dobbiamo spiegare a te o a nessun altro", ha precisato la conduttrice.

Nicolas Vaporidis quando è riuscito a parlare senza le continue interruzioni di Floriana, ha detto "io ho restituito i miei telefonini, in albergo parlavo ad alta voce perché stavo facendo le prove di una radio che avrei voluto fare qua. Invito la produzione a cercare un telefonino nella mia valigia o nella mia stanza. Se lo trovano vado via io, se non lo trovano vai via tu, sei disposta a farlo?", ha concluso rivolgendosi a Floriana. La naufraga si è detta disposta anche se, subito dopo, ha precisato che la storia del telefonino gli è stata riferita da altri.

La vena polemica di Floriana non è piaciuta a Vladimir Luxuria che, pur trovandola simpatica, ha detto "lei non mi è piaciuta, accusare qualcuno di avere un oggetto per esigenze mediche è di basso livello". Ha raccontato, inoltre, che quando ha fatto l'Isola ha dovuto portare un bite perché soffre di bruxismo.