Isola dei famosi 2022: Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Marialaura De Vitis violano il regolamento

All'Isola dei famosi 2022 scoppia un caso per una presunta violazione del regolamento da parte di Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Marialaura De Vitis. La rivelazione è arrivata nel daytime di oggi, a raccontare l'infrazione è stato Alvin, secondo l'inviato le tre naufraghe avrebbero mangiato del cibo che non spettava a loro.

La puntata del 30 maggio dell'Isola dei famosi potrebbe forzare la produzione a prendere dei provvedimenti contro tre naufraghe, Alvin ha raccontato che Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Marialaura De Vitis avrebbero violato il regolamento subito dopo la prova ricompensa che ha visto gli uomini vincere contro il gruppo delle donne.

Carmen Di Pietro, rappresentante delle donne, e Marco Cuculo, entrambi bendati, hanno dovuto indovinare a chi appartenevano alcune parti del corpo degli altri naufraghi. Il compagno di Lory Del Santo, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity, ne ha indovinati di più e il premio ricompensa, pizzette e birre, doveva essere mangiato e bevuto solo dagli uomini. Nella clip mandata in onda oggi si sente Alvin dire "Nel frattempo, dopo la prova ricompensa, Carmen, Estefania e Marialaura mangiano di nascosto parte della ricompensa, trasgredendo il regolamento".

L'infrazione, sfuggita sul momento a tutti quanti, è stata ripresa dalle telecamere e le tre naufraghe, beccate con le dita nella marmellata, potrebbero andare in contro ad una punizione, colpendole proprio sulla parte che è stata l'oggetto della trasgressione, ovvero il cibo.