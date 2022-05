Isola dei famosi 2022, incidente per Carmen Di Pietro: cade durante una prova

All'Isola dei famosi 2022 di lunedì 30 maggio, Carmen Di Pietro è caduta durante una prova con Edoardo Tavassi. La showgirl, presa dall'entusiasmo per aver indovinato uno dei personaggi mimati dal naufrago, si è gettata tra le sue braccia ma non ha trovato il sostegno di Edoardo ed è finita rovinosamente a terra.

Carmen Di Pietro ed Edoardo Tavassi sono diventati gli animatori dell'isola dei Famosi, soprattutto dopo le uscite della settimana scorsa, quando Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Licia Nunez e Blind hanno abbandonato il reality senza accettare il prolungamento del programma. La produzione ieri ha deciso di dare, per la prima volta dopo più di due mesi, della cioccolata ai naufraghi. Il premio doveva però essere conquistato proprio da Carmen e Edoardo, quest'ultimo, imitando e mimando, doveva far indovinare alla showgirl i personaggi e gli oggetti mostrati da Alvin.

Quando l'inviato dell'Isola in Honduras ha mostrato una lavatrice, Edoardo ha fatto il nome di Alessandro, il figlio di Carmen è costretto dalla madre a portare i panni sporchi in lavanderia e l'elettrodomestico è diventato l'oggetto con cui lo identificavano i naufraghi. Carmen ha indovinato subito e per la gioia si è buttata tra le braccia di Edoardo che non si aspettava l'entusiasmo della Di Pietro e non l'ha tenuta, facendola cadere a terra, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

La showgirl è stata subito soccorsa da Alvin e lo stesso Edoardo, che si sono accertati sulle condizioni di Carmen, che li ha prontamente riassicurati rialzandosi. "Perché non mi hai presa?", ha subito detto rivolgendosi ad Edoardo che ha replicato "ma non lo sapevo che ti lanciassi, scusami". Alla fine la strana coppia è riuscita a portare a casa il risultato, vincendo due tavolette di cioccolata da dividere tra tutti i naufraghi presenti in Paya Palapa.