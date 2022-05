Isola dei Famosi 2022, Beatriz Marino prova a conquistare Roger Balduino mentre Estefanía Bernal non c’è

All'Isola dei Famosi 2022 la relazione tra Roger Balduino e Estefanía Bernal è in pericolo: nell'ultima puntata a Playa Palapa è sbarcata Beatriz Marino, ex del modello brasiliano.

Estefanía, esiliata a Playa Sgamada, nel frattempo sente il bisogno di parlare con Balduino per capire cosa sta succedendo.

L'ultima puntata dell'Isola dei famosi sembra voler copiare il canovaccio di quanto abbiamo visto nella sesta edizione del Grande Fratello Vip. A Play Palapa, infatti, è arrivata Beatriz Marino, modella brasiliana, che nei mesi passati, forse dal febbraio 2020, ha avuto una relazione con Roger Balduino. I due non hanno le idee chiare sullo stato del loro rapporto, mentre Roger crede che sia finita, Beatriz, ospite negli studi del reality, ha detto più volte che non si sono mai lasciati.

Per chiarire la situazione, Ilary ha spedito la Marino, per qualche giorno, in Honduras, il triangolo è bello e servito, perché, come forse saprete, nel frattempo Roger ha intrecciato una relazione con Estefanía. A scombinare i piani degli autori ci ha pensato il pubblico che, nell'ultimo televoto, ha mandato Estefanía, su Playa Sgamada, lasciando campo libero alla brasiliana. In questi giorni i due fidanzati, o ex fidanzati, ancora non è chiaro, stanno provando a chiarire le idee a loro stessi e agli spettatori.

"Se Beatriz resta qui ed inizia a frequentare qualcuno saresti geloso?", chiede Nicolas Vaporidis al brasiliano che gli risponde "si" e aggiunge "ora come ora non so chi sceglierei tra le due". Di sera, mentre gli altri dormivano, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity, Beatriz ha chiesto a Roger "sei triste che lei è partita?", riferendosi, ovviamente, a Estefanía. "Mi dispiace, ma sono tranquillo" ha replicato il modello aggiungendo "non è che uno si innamora di una persona in due o tre settimane". Durante il chiarimento, Beatriz gli ha rinfacciato di aver parlato male di lei, lui ha ammesso che quella con la sua connazionale è stata la storia più importante della sua vita.

Nel frattempo Estefanía Bernal, su Playa Sgamada, si dice preoccupata "sono in ansia, vorrei parlare con Roger", ha detto a Licia Nunez, con la quale condivide la solitudine di Playa Sgamada