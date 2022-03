Isola dei Famosi 2022, anticipazioni della terza puntata: due nuove coppie di naufraghi

Stasera su Canale 5, alle 21:45, prende il via la nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2022. Nel corso della serata sbarcheranno sull'Isola altre due coppie di concorrenti: Silvano Michetti e Nick Luciani (del gruppo musicale dei Cugini di Campagna) e Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo.

Nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2022 e con le anticipazioni di una puntata che ha rischiato di non andare in onda. Un nubifragio ha colpito la zona ed i naufraghi sono stati messi al riparo, come ha informato Alvin, l'inviato del programma in Honduras. Ora l'allarme è rientrato ed i concorrenti sono tornati alla Playa, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity, e la puntata andrà regolarmente in onda. In studio, al fianco di Ilary Blasi, ci saranno come sempre gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Questa sera entreranno quattro nuovi concorrenti: saranno divisi in due coppie, quella formata da Silvano Michetti e Nick Luciani, componenti del gruppo dei Cugini di Campagna, e quella formata dai fratelli e Guendalina e Edoardo Tavassi. Inoltre si scoprirà chi tra le coppie nominate Antonio Zequila e Floriana Secondi, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, verrà eliminata grazie al voto dei telespettatori. Ilona Staller tornerà su Playa Accoppiada: quale naufrago sceglierà come compagno per tornare ufficialmente in gara?

Alvin, in collegamento dall'Honduras, coordinerà la prima grande sfida che vedrà fronteggiarsi la comunità dei solitari di Playa Sgamada e i naufraghi in coppia di Playa Accoppiada.

Infine, spazio alle nuove nomination, altri concorrenti finiranno al televoto per la prossima puntata prevista per giovedì' 31 marzo.