Isola dei Famosi 2022, anticipazioni della sedicesima puntata: Playa Sgamada contro Playa Palapa

Stasera su Canale 5, alle 21:45, prende il via la nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2022. Il reality show questa sera dirà addio a uno dei concorrenti di Playa Sgamada, mentre, ancora una volta, la forza di volontà di Carmen di Pietro sarà messa alla prova

Nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2022 e con le anticipazioni di una nuova puntata condotta, come sempre, da Ilary Blasi, affiancata in studio dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Nel corso della puntata, i naufraghi dovranno affrontare numerose sfide. Gli occupanti di Playa Sgamada torneranno in Palapa per prendersi una rivincita sugli ex compagni di avventura che li hanno voluti fuori dai giochi: chi avrà la meglio tra i due gruppi? Carmen Di Pietro verrà posta davanti a una tentazione, riuscirà a resistere?

Inoltre, Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger avranno la possibilità di vincere un premio esclusivo ma dovranno mettere alla prova la loro affinità e il loro spirito di collaborazione. Estefania Bernal e Roger Balduino saranno protagonisti di uno nuovo confronto dopo le rivelazioni sul modello fatte da Laura Maddaloni e la reazione della modella argentina, che potete vedere nella clip caricata da Mediaset Infinity.

Una tra Edoardo Tavassi, Lory Del Santo, Maria Laura De Vitis e Marco Cucolo dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. E proprio a Playa Sgamada sui naufraghi Fabrizia Santarelli, Clemente Russo, Laura Maddaloni, Estefania Bernal e Licia Nunez si abbatterà un televoto flash: chi di loro dovrà tornare definitivamente in Italia? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: app Mediaset Infinity, sito web, Smart Tv, sms.

Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin.