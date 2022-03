Isola dei Famosi 2022, anticipazioni della seconda puntata: arrivano nuovi naufraghi

Stasera su Canale 5, alle 21:45, prende il via la seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2022. Il reality show condotto da Ilary Blasi parte con 22 naufraghi pronti a sfidarsi per conquistare la vittoria finale. Nel corso della serata sbarcheranno sull'Isola altri tre naufraghi: Blind, Patrizia Bonetti e Roberta Morise.

Nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2022 e con le anticipazioni di una puntata dove si delineeranno le prime fazioni tra i naufraghi, alcuni dei quali si sono già scontrati dopo appena tre giorni di convivenza. Il programma, condotto da Ilary Blasi, vede Nicola Savino e Vladimir Luxuria, seduti sulle poltrone degli opinionisti ed Alvin indossare i panni dell'inviato in Honduras. Ospite in studio Ignazio Moser, conduttore di #IsolaParty.

Questa sera entreranno tre nuovi concorrenti: sull'Isola sbarcheranno Blind, Patrizia Bonetti e Roberta Morise ma, come anticipa la produzione, non tutti entreranno ufficialmente in gara, sono previste sorprese e, forse, qualche televoto flash per decidere le sorti dei concorrenti.

Inoltre, si scoprirà chi tra le coppie nominate Antonio Zequila e Floriana Secondi, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, Ilona Staller e Marco Melandri dovrà abbandonare Playa Accoppiada.

Alvin, in collegamento dall'Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai concorrenti di aggiudicarsi una ricompensa e l'immunità per garantirsi la permanenza sull'Isola. Tra queste il ritorno della prova del fuoco, in una veste del tutto inedita e rinnovata che permetterà ai naufraghi di sfidarsi in veri e propri duelli. Infine, spazio alle nuove nomination.